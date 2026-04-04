مايوركا المهدد بالهبوط يوجه ضربة قوية لريال مدريد



وجّه مايوركا ضربة ​قوية لآمال ضيفه ريال مدريد في الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما ​سجل فيدات موريكي هدف الفوز 2-1 على فريق العاصمة الذي بات متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر، والذي يحل ضيفاً على أتليتيكو مدريد في وقت لاحق السبت.



وانفجر موريكي مهاجم كوسوفو، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب أدائه الباهت عندما فشل منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم بخسارته أمام تركيا في الملحق الأوروبي، بالبكاء بعد أن ⁠رفع هدفه مايوركا إلى المركز 17 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.



وقال موريكي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفاً بفارق خمسة أهداف خلف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد «أحياناً تنال منك المشاعر ولا يمكنك أن ‌تتمالك دموعك. خسرنا ما كان بمثابة نهائي بالنسبة لنا للوصول إلى كأس العالم، ثم تقدمنا في النتيجة و(ريال مدريد) أدرك التعادل. ثم جاء الهدف المتأخر... أنا سعيد فقط برد الجميل (للمشجعين)، ‌نريد البقاء في دوري الأضواء من أجلهم».