أزمة جديدة تضرب ريال مدريد.. كورتوا يغيب لستة أسابيع



​سيغيب حارس ‌ريال ​مدريد، تيبو كورتوا، عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الساق، ما ⁠يعني غيابه عن مباراتي الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ‌الشهر المقبل، أمام بايرن ميونيخ، في ضربة جديدة للفريق الإسباني هذا الموسم.



وقال النادي في ‌بيان، الخميس: «بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم ‌الطبي لحارسنا تيبو كورتوا، تبين إصابته ​بتمزق في ‌عضلات الفخذ ​بالساق اليمنى. سيتم ⁠تقييم حالته بشكل متواصل».



وتفاقم هذه الإصابة مخاوف ريال ​مدريد ⁠بشأن ⁠جاهزية لاعبيه، إذ يعاني عدد من العناصر الأساسية مثل ⁠كيليان مبابي وجود بلينجهام ورودريجو وإيدر ميليتاو من مشكلات بدنية في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتولى الحارس ‌الأوكراني أندري لونين حماية عرين الفريق في ​المباريات المقبلة، بدءاً من مباراة القمة أمام أتليتيكو مدريد، يوم الأحد، في الدوري الإسباني.