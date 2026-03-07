مادونا تحتفظ بالقميص المفقود لنادي سيلتا فيجو الإسباني منذ 36 عاماً



أكدت المغنية مادونا أنها تحتفظ بقميص فريق سيلتا فيجو الذي كانت ترتديه خلال حفل للنادي الإسباني أقيم على ملعب الفريق عام 1990، وذلك رداً على مطالبة النادي بالمساعدة في البحث عن قميص الفريق المفقود.



قبل أيام قليلة، كتبت ماريان مورينو تيرازو، رئيسة نادي سيلتا فيجو رسالةً مفتوحةً تطلب فيها المساعدة في العثور على القميص المفقود، الذي وصفته بأنه جزء من إرث النادي.



وردت مادونا «67 عاما» في منشور عبر حسابها على منصة (إكس) «أحتفظ بهذا القميص، أرتديه وأمثل فريقكم عاطفياً». وعلقت رئيسة النادي الإسباني الذي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب «مساعدتك تعني لنا الكثير».



وقالت تيرازو إن مادونا أحيت حفلاً غنائياً مباشراً في عام 1990 على ملعب بالايدوس، معقل الفريق، ارتدت خلاله القميص السماوي. أضافت «هذا الحفل يبقى ذكرى حية في قلوب جماهيرنا، وصورتك بقميصنا أسطورة، وجزء من تاريخنا الذي يتجاوز حدود الملعب».



واصلت رئيسة النادي الإسباني «هذه الصورة الأيقونية تزداد بريقاً مع مرور السنوات، ولذا كنا نتمسك بأمل العثور على هذا القميص يوماً ما».



وقبل مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد على ملعب بالايدوس، ​​أمس الجمعة، عرضت إدارة النادي لقطات من الحفل، وظهرت فرقة موسيقية على أرض الملعب لأداء إحدى الأغاني الشهيرة لمادونا.