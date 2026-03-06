فليك واثق من قدرة برشلونة على الصمود في وجه إعصار الإصابات



عبّر هانز فليك، مدرب برشلونة، الجمعة، عن ثقته في عدم تأثر فريقه بالإصابات بينما يستعد لزيارة أتليتيك بيلباو، السبت، بهدف الحفاظ على صدارته لترتيب دوري الدرجة ⁠الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد.



وتعرض برشلونة لإصابتين في خط دفاعه، حيث أصيب جول كوندي وأليخاندرو بالدي خلال الفوز 3- 0 على أتليتيكو مدريد في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء، وهي النتيجة التي لم تكن كافية لتعويض فارق الأهداف الأربعة من مباراة الذهاب.



ولا يزال ثنائي خط ‌الوسط فرينكي دي يونغ وجافي خارج التشكيلة، لكن ‌المهاجم روبرت ليفاندوفسكي جاهز للمشاركة ضد بيلباو. وقال فليك للصحافيين: «هذه الأمور تحدث. لست سعيداً. علينا التحدث عما يمكننا تحسينه. هذه مسؤوليتي دائماً. إنها ليست مسؤولية الطاقم الطبي أو ​أخصائيي العلاج الطبيعي، إنها مسؤوليتي». وأضاف: «أريد التحدث ​إلى الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي ⁠والطاقم الفني لمعرفة ما يمكننا فعله بشكل أفضل. الأمر يتعلق بإدارة الفريق، وهذا ليس أمراً سهلاً، خاصة في مثل هذه اللحظة ​الحاسمة، لكننا متفائلون. ⁠هذا يمنح ⁠اللاعبين الآخرين الفرصة لإظهار مدى براعتهم».



وأدت خسارة ريال مدريد المفاجئة 1-صفر أمام ضيفه خيتافي يوم الاثنين إلى توسيع الفارق بينه وبين ⁠برشلونة المتصدر إلى أربع نقاط بعد 26 مباراة، ويحتل أتليتيك بيلباو المركز التاسع. وقال فليك: «لا يزال الطريق طويلاً حتى نهاية مايو. يتبقى الكثير من المباريات. تعرض لاعبان آخران للإصابة يوم الثلاثاء، علينا التعامل مع الأمر والمضي قدماً. نحتاج إلى البقاء متفائلين بشأن الأمور التي لا يمكننا تغييرها».



وعلى الرغم من فشل برشلونة في ​الوصول إلى نهائي كأس الملك، قال فليك إنه استمد الكثير من التشجيع من أداء الفريق. وأضاف الألماني: «في النهاية، لم يكن ذلك كافياً، وعلينا قبول ذلك، لكنني أشعر أننا في مستوى عالٍ ​جداً، وهذا يجب أن يمنحنا الثقة».