إنتر ميلان يقسو على كومو برباعية ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي



صعد إنتر ميلان مؤقتاً إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه كومو 4 - 0 السبت في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف سجله النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.



وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم أحرز التركي هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 81 وبعدها بخمس دقائق سجل البرازيلي كارلوس أوجوستو الهدف الرابع.



الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ميلان الوصيف ونابولي صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد كومو عند 24 نقطة في المركز السادس.



ويلتقي نابولي الأحد مع ضيفه يوفنتوس فيما يلتقي ميلان يوم الاثنين مع مضيفه تورينو. وسجل إنتر ميلان انتصاره العاشر مقابل أربع هزائم، ويستعد الفريق لمواجهة مرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

