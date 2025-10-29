يوفنتوس يحقق انتصاره الأول منذ سبتمبر



قاد المدرب المؤقت ماسيمو برامبيلا فريق يوفنتوس للفوز على أودينيزي 3 - 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.



وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وتعادل زانيولو لأودينيزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .



و أضاف فيديريكو جاتي الهدف الثاني ليوفينتوس بالدقيقة 67، ثم عزز التركي كينان يلديز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.



ورفع يوفنتوس، رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السادس وحقق أول انتصار له منذ سبتمبر الماضي في جميع المسابقات، بينما ظل رصيد أودينيزي 12 نقطة في المركز التاسع.