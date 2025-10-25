مودريتش: ميلان لم يبذل جهداً كافياً للفوز على بيزا



سجل زاكاري أتيكام، مهاجم ميلان، هدفاً متأخراً أنقذ به الفريق من الخسارة على ملعبه، وقاده للتعادل 2-2 مع بيزا، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وكادت المباراة تنتهي بخسارة محرجة لمتصدر الدوري، لكن البديل أتيكام أطلق تسديدة منخفضة من مسافة بعيدة أسكن بها الكرة في الشباك في الوقت بدل الضائع.



وظل ميلان في الصدارة رافعاً رصيده إلى 17 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ونابولي وروما، انتظاراً لنتائج باقي مباريات الجولة.



على الجانب الآخر رفع بيزا، الذي فشل في تحقيق فوزه الأول منذ صعوده إلى الدوري، رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر.



وقال لوكا مودريتش لاعب وسط ميلان: «توقعنا هذه المباراة، لكنهم جاؤوا للدفاع وصعبوا الأمور علينا. عدم تمكننا من الفوز هو خطأنا: لم نبذل جهداً كافياً للفوز بالمباراة. أهدرنا نقطتين مهمتين».