ضغط إيطالي لإلغاء خطوة ميلان «المجنونة»



دعت مجموعة ضغط من مشجعي كرة القدم في أوروبا رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي للسير على خطى الدوري الإسباني والتخلي عن خطط إقامة مباراة رسمية في الموسم بين ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية في مطلع العام المقبل.



وبعد احتجاجات من جانب اللاعبين والجماهير في إسبانيا، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى تخليها عن اقتراح مماثل بلعب فياريال ضد برشلونة في مباراة بالدوري المحلي في الولايات المتحدة.

وقالت مجموعة الضغط في بيان أمس الأربعاء «هذا انتصار هائل لكرة القدم الأوروبية ولكل من يعتقد أن اللعبة تنتمي إلى قلب مجتمعاتنا، والآن حان الدور على رابطة الدوري الإيطالي للتخلي عن خططها أيضاً.



يجب على الدوري الإيطالي اتخاذ القرار السليم في مواجهة العزلة المتزايدة. موقف اللاعبين والجماهير في إيطاليا واضح للغاية: مواصلة هذه الفكرة الفاشلة سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدوري وكرة القدم الإيطالية واللعبة ككل.



«لا مكان لمباراة ستقام بعيداً عن مكانها الأصلي بنحو 15 ألف كيلومتر».



وحصل ميلان بالفعل على تصريح «متردد» من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) لاستضافة مباراة في فبراير المقبل على استاد بيرث في حين أن ملعبه سان سيرو غير متاح بسبب استضافته للألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو ـ كورتينا.



ولا تزال إقامة المباراة في بيرث بحاجة لموافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي (الفيفا).



وفي حين تخوض أندية أوروبا البارزة بانتظام مباراة استعداد قبل الموسم في مدن حول العالم، لكن مباراة ميلان وكومو ستكون الأولى الرسمية في الدوري الإيطالي ستقام خارج إيطاليا.



وقال الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط ميلان في وقت سابق من الشهر الحالي إن هذه الخطوة «مجنونة وسخيفة» لكن مخاوفه رفضها الرئيس التنفيذي لدوري الدرجة الأولى لويجي دي سيرفو الذي قال إن اللاعبين يجب أن يحترموا الأموال التي يحصلون عليها وكذلك ملاك أنديتهم.



وأضاف دي سيرفو «تقام مباريات دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خارج البلاد منذ سنوات باعتبار أنهما منتج عالمي.



«نحن نعتقد أن هذا يمكن أن يكون نموذجاً يجب على عالم كرة القدم اتباعه بقواعد دقيقة إذا كان لا يريد أن يخسر أمام ألعاب أخرى».



وقال مسؤولون حكوميون في غرب أستراليا إنهم واثقون من أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لن يتراجع في مواجهة الانتقادات.