بعد 10 سنوات بدون أرباح «يويفا» يحقق مع «سيدة إيطاليا العجوز»



قال نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم: إنه يخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا) بسبب انتهاكات محتملة للقواعد المالية للاتحاد.



وأعلن النادي الملقب بـ «السيدة العجوز» والذي يقع مقره في تورينو عن ذلك في بياناته المالية التي سيتم تقديمها في اجتماع المساهمين السنوي في السابع من نوفمبر المقبل.



وأضاف يوفنتوس: إن الاتحاد الأوروبي للعبة أبلغ النادي في 18 سبتمبر بفتح إجراءات للتحقيق في انتهاكات محتملة لقواعد أرباح كرة القدم الخاصة باليويفا بين عامي 2022 و2025، مع توقع صدور قرار في ربيع العام المقبل.



وقال النادي: إن هذا قد يؤدي إلى «عقوبة اقتصادية محتملة... وقيود رياضية محتملة».



وتحدد قواعد أرباح كرة القدم التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة الحد الأقصى للخسائر التي يمكن أن تتحملها الأندية عند 60 مليون يورو (70.14 مليون دولار) على مدى فترة ثلاث سنوات.



ويمكن أن يزيد هذا المبلغ بمقدار 10 ملايين يورو سنوياً إذا استوفت الأندية أربعة شروط يعتبرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤشراً على «صحة مالية جيدة».



وحقق يوفنتوس، الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بداية متواضعة للموسم بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.



وسجل نادي يوفنتوس، الذي تسيطر عليه عائلة أنييلي منذ قرن من الزمان، خسائر بلغت 58 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.



وسجل النادي صافي ربحه السنوي الأخير في موسم 2016-2017.