«قلب» مكتوميناي يبعده 30 يوماً عن نابولي

أكد فريق نابولي، المنافس في ‌دوري ​الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن لاعب خط الوسط سكوت مكتوميناي سيغيب عن الملاعب ⁠لمدة شهر واحد بسبب مشكلة بسيطة في القلب تتطلب خضوعه لجراحة. أضاف النادي ‌الإيطالي أن مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد السابق ‌يعاني اضطراباً بسيطاً حميداً في ‌نبضات القلب، وهي حالة ‌تسبب عدم انتظام ‌في ضربات القلب.

تابع نابولي: من ​المقرر أن ‌يخضع ​سكوت مكتوميناي لجراحة تصحيحية ⁠في الأيام المقبلة، وسيكون اللاعب متاحاً للمشاركة مجدداً بعد فترة ​التوقف ⁠الدولي. و⁠من المقرر أن يغيب اللاعب «29 عاماً» عن أربع ⁠مباريات لمنتخب اسكتلندا في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، بواقع مباراتين أمام سلوفينيا ومباراة ضد كل من ‌سويسرا ومقدونيا الشمالية، والمقررة إقامتها في الفترة ​ما بين 26 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبل.