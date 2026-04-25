المغربي العيناوي يقود روما للثأر من بولونيا في الدوري الإيطالي



ثأر روما من مضيفه بولونيا، وفاز عليه 2 - 0، السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحسم روما الفوز في الشوط الأول، حيث تقدم الهولندي دونييل مالين، بهدف في الدقيقة السابعة ثم أضاف المغربي العيناوي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.



الفوز رفع رصيد روما 61 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد بولونيا عند 48 نقطة في المركز الثامن.



وكان بولونيا أطاح روما من دور الـ16 للدوري الأوروبي بالفوز عليه 5 - 4 في مجموع اللقاءين.



وافتتح الهولندي دونييل مالين التسجيل لروما مبكراً، بعد تمريرة بينية متقنة من نيل العيناوي، حيث استغل مالين مبدأ إتاحة الفرصة بعد خطأ ضد زميله ويسلي ليضع الكرة في الشباك الخالية.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ضاعف نيل العيناوي النتيجة لمصلحة روما بتسديدة من مسافة قريبة، مستفيداً من عرضية ويسلي، التي مرت من الجميع، ووجدها العيناوي وهو غير مراقب.



وشهدت الدقيقة 60 أخطر فرص بولونيا، لتقليص الفارق عندما سدد ريكاردو أورسوليني كرة صاروخية بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة.