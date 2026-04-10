يوفنتوس يمدد عقد مدربه سباليتي حتى عام 2028



قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة ​الأولى الإيطالي لكرة القدم الجمعة إن لوتشيانو ‌سباليتي سيستمر ​في تدريب الفريق حتى عام 2028، في الوقت الذي يسعى فيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وتولى سباليتي، الذي سبق له تدريب إنتر ميلان ونابولي ومنتخب إيطاليا، مسؤولية يوفنتوس في أكتوبر من العام الماضي عقب ⁠إقالة إيجور تيودور بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.



وكان المدرب وقع في البداية عقدا قصير الأجل حتى نهاية الموسم، وأفادت وسائل إعلام إيطالية بوجود بنود تجديد مرتبطة ‌بمعايير الأداء، وفي مقدمتها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وقال داميان كومولي الرئيس التنفيذي ليوفنتوس في بيان «يسعدنا تمديد عقد لوتشيانو لموسمين إضافيين».



وأضاف «منذ انضمام لوتشيانو إلى عائلة يوفنتوس العظيمة، ‌كان له تأثير فوري وإيجابي للغاية على لاعبينا والنادي بأكمله. اتضح للجميع على الفور ‌أن لوتشيانو هو الشخص المناسب لقيادة الفريق على طريق التطور».



وخلال ستة أشهر بعد ​تعيين سباليتي، استعرض ‌يوفنتوس تحسنا في الأداء ​في الدوري.



ويحتل الفريق المركز ⁠الخامس في الترتيب برصيد 57 نقطة، ويطمح إلى إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، إذ يتأخر بفارق نقطة واحدة عن كومو ​صاحب المركز ⁠الرابع. ومع ⁠ذلك، لا يزال الفريق بعيدا عن الوتيرة التي يفرضها المتنافسان على اللقب إنتر ميلان (72 نقطة) ونابولي (65 نقطة).



وقاد سباليتي نابولي إلى أول ⁠لقب له في الدوري الإيطالي خلال 33 عاماً في 2023 قبل أن يتولى تدريب منتخب إيطاليا في وقت لاحق من ذلك العام.



ولم يتمكن المدرب البالغ من العمر 67 عاماً من قيادة بطل أوروبا للدفاع عن لقبه، ‌إذ خرج الفريق من دور 16 في بطولة أوروبا 2024 بالخسارة 2 - 0 أمام ​سويسرا.



ولم يحقق مع المنتخب مشواراً مقنعا في تصفيات كأس العالم 2026، وهو ما أسفر عن إقالته في يونيو الماضي، بعد أقل من عامين في المنصب. ويتأهب يوفنتوس لمواجهة ​أتلانتا في الدوري ‌السبت.