ميلان يستعيد وصافة الدوري الإيطالي

استعاد ميلان موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه تورينو 3 - 2 السبت في الجولة الثلاثين.

وكان نابولي اقتنص المركز الثاني أمس الجمعة بعد فوزه على مضيفه كالياري بهدف دون رد، لكن ميلان استعاد موقعه سريعا رافعا رصيده إلى 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز الثالث، ومتأخرا بخمس نقاط عن المتصدر إنتر ميلان الذي يلاقي مضيفه فيورنتينا الأحد.

وتقدم المدافع الصربي ستراينيا بافلوفيتش بهدف لميلان في الدقيقة 37 ثم أدرك جيوفاني سيموني التعادل لتورينو قبيل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل الثنائي الفرنسي أدريان رابيو ويوسف فوفانا هدفين لميلان في غضون دقيقتين ثم رد نيكولا فلاسيتش بهدف لتورينو في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.