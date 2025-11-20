موسيالا في طريق عودته للملاعب بعد غياب طويل



يواصل جمال موسيالا، صانع لعب منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، التدريب بالكرة مرة أخرى، في خطوة جديدة ضمن مراحل تعافيه من الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال بطولة كأس العالم للأندية في يوليو الماضي. وتعرض موسيالا لكسر في ساقه اليسرى، وخلع في الكاحل، خلال المباراة التي خسرها بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لمونديال الأندية، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، بدأ منذ ثلاثة أيام مرحلة مهمة في رحلة عودته إلى الملاعب، التي قد تتحقق في بدايات عام 2026.



ونقل موقع «بوندسليغا»، مؤخراً، عن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، قوله «متى سيعود؟ كانت الخطة هي يناير، لكننا سنرى، هذه الإصابات طويلة الأمد، يمكن أن تشفى أحياناً أسرع قليلاً، لكنها قد تستغرق وقتاً أطول في بعض الأحيان، لهذا السبب، أريد أن أمنحه الراحة اللازمة قبل عودته».



ورغم التأثر بغياب موسيالا، سجل بايرن ميونخ نتائج مثيرة ومثالية، وحقق رقماً قياسياً أوروبياً، عبر الفوز في 16 مباراة متتالية، قبل أن يوقف يونيون برلين هذه المسيرة بالتعادل مع النادي البافاري في وقت سابق من الشهر الجاري.



ويخوض بايرن ثماني مباريات أخرى قبل فترة العطلات الشتوية، من بينها رحلة صعبة لملعب أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة يونيون برلين في كأس ألمانيا.

وفي أول مباراة له بعد العطلة الشتوية، يلتقي بايرن ضيفه فولفسبورغ في 11 يناير المقبل، ويأمل موسيالا، أن يكون قد قطع خطوة كبيرة في طريق عودته للملاعب، تمهيداً للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2026.