حارس هوفنهايم جاهز لمباراته الـ 500 في البوندسليغا



يخوض أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم ومنتخب ألمانيا، مباراته رقم 500 في دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندسليغا»، خلال مواجهة فريقه أمام مضيفه ماينز، غداً الجمعة. ويستعد باومان لهذا الحدث الكبير، تزامناً مع نجاحه في القيام بدور الحارس الأول لمنتخب ألمانيا، لأول مرة، وذلك في أعقاب اعتزال مانويل نوير دولياً، ومشاكل الإصابة التي يعاني منها مارك-أندريه تير شتيجن. ويأمل باومان في الحفاظ على مكانه ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب الألماني في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.



وسيكون باومان، البالغ من العمر 35 عاماً، خامس حارس مرمى فقط يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البوندسليغا، والـ 14 على مستوى جميع اللاعبين منذ عام 1963. وقال باومان بدأت أصدق الأمر ببطء، لكن الشعور غير واقعي بأنني وصلت إلى هذا الحد بالفعل. ويحمل كارل هاينز «تشارلي»، لاعب آينتراخت فرانكفورت، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في البوندسليغا برصيد 602 مباراة.

يذكر أن، باومان غاب عن 22 مباراة فقط منذ عام 2010، ولا يتفوق على باومان من اللاعبين الحاليين سوى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، الذي خاض 532 مباراة في البوندسليغا.