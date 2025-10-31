رقم ليفركوزن القياسي في امتحان بايرن المحاصر بضغط المباريات



قال فينست كومباني مدرب بايرن ميونيخ الجمعة إن جدول المباريات المزدحم لفريقه بخوض ثلاث مواجهات في غضون أسبوع، لن يؤثر على تركيز بطل ألمانيا قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه باير ليفركوزن السبت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



ويستضيف بايرن منافسه ليفركوزن المتطور في ظل سعيه لتحقيق فوزه 15 على التوالي بجميع المسابقات هذا الموسم قبل أن يتوجه لملاقاة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.



وحقق بايرن بالفعل رقما قياسيا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا بعد الفوز على كولن 4-1 في الدور الثاني لكأس ألمانيا يوم الأربعاء الماضي ليحصد 14 فوزا من 14 مباراة في جميع المسابقات.



وقال كومباني «بالنسبة لي، هذه مباراة قمة (ضد ليفركوزن)» وأضاف «هناك تنافس واضح بين الفريقين منذ الموسمين الماضيين».



وتوج ليفركوزن بلقب الدوري بلا هزيمة في عام 2024، واحتل المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونيخ الموسم الماضي. ولا يزال الفريق محافظاً على رقمه القياسي في الدوري بسلسلة من 37 مباراة متتالية دون خسارة خارج ملعبه، ويحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما يتصدر بايرن سباق المنافسة على اللقب برصيد 24 نقطة.



وتابع «لست هنا لأحدد من هم المنافسون الرئيسيون على اللقب. فالأمر الوحيد الذي يهمني هو الفوز. لكن الحقيقة هي أن المنافسة لا تزال قائمة، ولا يمكننا الاستهانة به (ليفركوزن) نظراً لما قدمه في الأسابيع الماضية».



وحقق ليفركوزن سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري، بعد أن شهد موسمه تحولاً كبيراً تحت قيادة مدربه الجديد كاسبر يولماند بعد إقالة إريك تن هاج بعد مباراتين فقط في الدوري.



ورحل عن الفريق عدد من اللاعبين البارزين خلال الصيف من بينهم فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ، لكنه تعاقد مع مجموعة من اللاعبين الموهوبين أيضاً.



وأكمل كومباني «لا توجد في جدولنا فترة صعبة تتضمن ثلاث مباريات خلال ستة أيام، نحن معتادون على هذا النسق، ولن تتغير أهدافنا بسبب ضغط المباريات».



ويُعد سجل انتصارات بايرن منذ بداية الموسم رقماً قياسياً بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم ميلان الإيطالي برصيد 13 فوزا متتاليا في موسم 1992-1993.



وأردف «حصد ليفركوزن تحت قيادة المدرب الجديد 16 من أصل 18 نقطة ممكنة. لذا، فقد استعاد الفريق مستواه المتميز في الدوري، ويشكل خطورة كبيرة أمام المرمى. صحيح أنه فقد الكثير من المواهب لكنه تعاقد مع لاعبين موهوبين أيضاً».