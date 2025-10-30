بايرن يحطم رقم ميلان بعد 23 عاماً



سجل هاري كين هدفين، ليساعد بايرن ميونيخ على قلب تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على كولن في الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم، ليمدد بدايته المثالية للموسم إلى 14 انتصاراً في 14 مباراة بكل المسابقات. وبهذا يحطم بايرن الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات لأندية مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى في بداية الموسم، والذي كان مسجلاً باسم ميلان الإيطالي برصيد 13 فوزاً في موسم 1992-1993.



وقال فينسن كومباني، مدرب بايرن: «في الشوط الأول آمن كولن بحظوظه وقاتل. فاز في بعض الالتحامات الحاسمة، وكان جيداً في الكرات الثابتة. في الشوط الثاني كنا أقوى».

وأضاف المدرب البلجيكي أنه لا يشعر بالقلق من إصابة لاعبيه بالإرهاق بالنظر إلى قوة الأداء.



وقال، «لكل منا تجاربه الخاصة. كوني لاعباً حصدت 198 نقطة «مع مانشستر سيتي» خلال موسمين. قدمنا أداء مميزاً خلال الموسمين. علينا الاستفادة من كامل الفريق، سنستعيد جهود بعض اللاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، وهذا لن يقلل من قوة الأداء».



وبدأ الفريق البافاري، الذي سيحل ضيفاً على باريس سان جيرمان حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل المباراة متراجعاً، للدفاع بعد حصول كولن على عدة فرص جيدة، قبل أن يمنح راجنار أتشي صاحب الأرض تقدماً مستحقاً بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 31، لكن بايرن احتاج إلى خمس دقائق فقط لقلب المباراة رأساً على عقب، إذ أحرز لويس دياز هدف التعادل في الدقيقة 36، وبدا المهاجم الكولومبي في موقف تسلل، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ليست متاحة في مباريات كأس ألمانيا، ثم أكمل كين هداف البطولة عودة بايرن في الدقيقة 38 بتسجيل هدف مذهل، إذ استلم قائد إنجلترا الكرة وظهره للمرمى، واستدار وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الزاوية العليا.



وكان يمكن أن يحسم دياز فوز الفريق الزائر في الدقيقة 53 عندما كان منفرداً بحارس كولن، لكنه أخطأ في التسديد، وأطلق الكرة فوق العارضة.



وقام كين بعمل أفضل بكثير من الكولومبي بعد 11 دقيقة، محرزاً الهدف الثالث بضربة رأس من ركلة ركنية، مسجلاً هدفه 22 في 14 مباراة مع بايرن هذا الموسم.



ووضع مايكل أوليسي الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعد تمريرة من دياز في الدقيقة 72، ليحسم فوز بايرن.