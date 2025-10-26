بايرن يسعى لرقم تاريخي.. الفوز الـ 14 على التوالي في كل المسابقات

د ب أ

عانى فريق بايرن ميونخ كثيراً في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم خلال المواسم القليلة الماضية، لكنه يتطلع لإنجاز تاريخي أوروبي عندما يواجه كولن، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني. الفوز على كولن سيكون رقم 14 لبايرن على التوالي في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، ويعد أيضاً رقماً قياسياً على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وعادل بايرن إنجاز ميلان الإيطالي في موسم 1993/1992 بالفوز في أول 13 مباراة من الموسم عندما تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3/صفر في الدوري، ولم يفز بايرن بكأس ألمانيا منذ موسم 2020/2019 الذي حقق فيه الثلاثية، ولم يتجاوز دور الثمانية، بل خسر أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة، وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية.



وتغلب بايرن على الكثير من العقبات خلال مشواره هذا الموسم، منها الفوز بصعوبة بنتيجة 2/3 خلال مباراة فيسبادن من الدرجة الثالثة في أغسطس الماضي ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا بهدف سجله هاري كين في الوقت بدل الضائع، لكن بايرن يسير بقوة هذا الموسم، حيث حقق 8 انتصارات في الدوري، و3 انتصارات في دوري أبطال أوروبا بخلاف فوز في كأس السوبر الألماني، والفوز في مباراة الدور الأول للكأس.



وبفضل تألق النجم الإنجليزي كين الذي سجل 20 هدفاً، يتسم بايرن بمعدل مميز على مستوى فارق الأهداف بتسجيله 47 هدفاً مقابل استقبال 9 أهداف في 13 مباراة. ونجح فنسنت كومباني، مدرب الفريق البافاري، الذي جدد تعاقده حتى 2029 في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في بناء قوام فريق يساعده على مواجهة ضغط المباريات ويقوم بعملية التدوير.