من جماهير بايرن ميونيخ لـ «بواتينج»: أذهب إلى الجحيم



عبرت جماهير بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عن رفضها لفكرة عودة المدافع السابق جيروم بواتينج إلى النادي لقضاء فترة معايشة مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني. ورفع المشجعون لافتة خلال مواجهة دير كلاسيكير التي انتهت بفوز البافاري على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 /1 مساء أمس السبت، مكتوب عليها: «من يمنح الجاني مساحة يشاركه ذنبه، لا يوجد مكان للمجرمين، أذهب إلى الجحيم يا بواتينج».

وكان بواتينج اعتزل كرة القدم أخيراً ويتطلع للتحول إلى مجال التدريب بعد حصوله على رخصة التدريب الثانية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في نوفمبر 2024 ضمن دورة خاصة يديرها اتحاد بافاريا لكرة القدم. وألمح كومباني أخيراً إلى أنه بإمكان بواتينج قضاء فترة معايشة تدريبية في النادي، وهو ما أثار انتقادات واسعة.



وحقق بواتينج نجاحاً كبيراً خلال عقد قضاه في بايرن ميونيخ، حيث فاز بلقبين لدوري أبطال أوروبا، وتسعة ألقاب للدوري الألماني، وخمسة ألقاب في كأس ألمانيا، قبل رحيله في عام 2021. كما لعب المدافع المولود في برلين 76 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بين عامي 2009 و2018، وكان عنصراً أساسياً خلال التتويج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، لكن الجماهير انقلبت على اللاعب بسبب اتهامات العنف المنزلي التي طالته خلال المراحل الأخيرة من مسيرته.