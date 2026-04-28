أرقام مذهلة في مبادرة نادي هايدنهايم الألماني الإنسانية



أعلن نادي هايدنهايم الألماني، الثلاثاء، عن تبرع 455 شخصاً جديداً بالخلايا الجذعية خلال مباراة الفريق أمام سانت باولي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



وكان هايدنهايم بدأ مبادرة للتبرع بالخلايا الجذعية بعد تشخيص إصابة سينجا، خطيبة لاعبه المعار إيرين دينكجي، بسرطان الدم.



وقال النادي الألماني في بيان «455 متبرعاً جديداً يعني 455 فرصة جديدة للحياة.. لقد نجحنا».



وكان التسجيل في هذه المبادرة متاحاً بالتزامن مع مباراة السبت، بعدما قام نادي فرايبورغ، المعار منه ديكنجي، بالتسجيل بالتزامن مع مباراته ضد هايدنهايم قبل أسبوع.



ولم تجد سينجا متبرعاً مناسباً من أحد أفراد عائلتها بعد تشخيص مرضها بالنادر في يناير، ما دفع الناديان والسجل الألماني للمتبرعين بنخاع العظم إلى الإعلان عن المبادرة لمساعدتها، ومساعدة مختلف المصابين بنفس المرض.



قال ديكنجي: «الهدف الذي سجلته هدية لها، وأتمنى أن تكون سعيدة، وأن يمنحها ذلك بعض القوة».