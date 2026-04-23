موسيالا يبعث رسالة خاصة لبايرن ومنتخب ألمانيا



لم يكتفِ النجم الدولي الألماني جمال موسيالا بتقديم أداء رائع في فوز فريقه بايرن ميونيخ 2 - 0 على مضيفه باير ليفركوزن بالدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بل أصبح نجم الاحتفالات بعد المباراة.



وبصفته المنسق الموسيقي في غرفة الملابس شجع اللاعب الشاب زملاءه، واحتفل معهم بتأهل بايرن لأول مرة لنهائي كأس ألمانيا منذ ست سنوات، ليحافظ النادي البافاري على آماله بتحقيق الثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم.



وظهرت عبارة «خمنوا من عاد» بأحرف كبيرة على قمصان لاعبي بايرن عقب اللقاء، مع صورة بوابة براندنبورغ وملعب برلين الأولمبي كونهما معلمين بارزين للعاصمة الألمانية، التي ستستضيف المباراة النهائية.



وفي عام 2020 وتحت قيادة هانسي فليك فاز بايرن بالدوري الألماني «بوندسليغا»، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا.



والآن تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني يطمح الفريق لتكرار هذا الإنجاز، بعد أن حسم لقب الدورين، وتأهل لنهائي الكأس، ويتطلع الآن لقبل نهائي أبطال أوروبا، حيث يلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي «حامل اللقب».



وأشاد هربرت هاينر، رئيس النادي، بالإنجاز الذي حققه بايرن، حيث قال «الفريق متميز حقاً في الوقت الحالي، إنه يتمتع بروح جماعية رائعة وشغف حقيقي للعب. كل شيء متناغم.. التماسك، واللياقة البدنية، والرغبة في اللعب، والنظام الذي نلعب به».



وبفضل أسلوبه الضاغط الهجومي ارتقى كومباني بمستوى بايرن إلى آفاق جديدة، إلى جانب سيطرة الفريق على الكرة ومهارة لاعبيه الفردية يشكل هذا مزيجاً يكاد يكون منيعاً.



وفي مباراة قبل النهائي فرض حامل لقب «بوندسليغا» سيطرته المطلقة على أجواء اللقاء، وجعل ليفركوزن تحت ضغط مستمر، ومما لا شك فيه أنه لا يمكن لأي فريق مجاراتهم في ألمانيا.

وعلى الصعيد الدولي قليل هم من يستطيعون القيام بذلك. إحدى هذه المباريات تنتظره الأسبوع المقبل، عندما يواجه سان جيرمان، حيث يتطلع بايرن لاجتياز عقبة منافسه، أملاً ببلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية.



وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن: «إنهم ببساطة فريق استثنائي يعرف كيف يفوز. ستكون هاتان المباراتان مثيرتين للغاية بالنسبة لكرة القدم الأوروبية بأكملها».



من جانبه صرح مانويل نوير، حارس مرمى الفريق لمحطة «زد دي إف» التليفزيونية: «إنها مهمة صعبة، لكنني أعتقد أننا مستعدون لها».



وبعد إصابته الخطيرة في كأس العالم للأندية العام الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب حتى مارس الماضي، بدأ موسيالا يظهر علامات التعافي، مثل تمريرته الحاسمة لزميله هاري كين في الهدف الأول لبايرن، ومشاركته في العديد من الهجمات.



وتحدث كومباني عن موسيالا بعد المباراة، حيث قال «يمكنكم أن تروا أنه يستعيد رغبته في اللعب تدريجياً. في الأسابيع الأخيرة، عاد للعب بحرية تامة».



في المقابل أضاف إيبرل: «موسيالا يبذل قصارى جهده من أجل الفريق، ويقدم كل ما لديه. ودائماً ما تكون له لحظات تألقه».



وبسبب إصابة سيرج غنابري في عضلات الفخذ وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، فقد ازدادت أهمية موسيالا، ليس فقط بالنسبة لبايرن، بل أيضاً لمدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان، الذي يتابع تقدمه بكل رضا قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.