أعمال شغب تفسد قمة الشمال بالدوري الألماني



أ​شعل مشجعو هامبورغ ألعاباً نارية داخل ​الملعب، واشتبكوا مع الشرطة في ختام المباراة التي فاز فيها فيردر بريمن بنتيجة 3-1 على منافسه الزائر في قمة الشمال بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، السبت.



ومع صراع الفريقين لتجنب الهبوط، تصاعدت التوترات داخل الملعب وخارجه، وأنهى هامبورغ المباراة بعشرة لاعبين. كما طُرد ‌مساعدا مدربي هامبورغ وفيردر بريمن في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وعقب صفارة النهاية مباشرة، أشعل مشجعو هامبورغ ألعاباً نارية وأطلقوا مقذوفات عبر الملعب صوب مدرجات مشجعي ‌الفريق المضيف، كما أشعلوا ‌النيران، قبل أن تتدخل الشرطة لإخلاء المدرجات، ما أدى ​إلى اشتباكات مع ‌مشجعي ​الفريق الزائر.



وسقطت بعض الألعاب ⁠النارية على مسافة قريبة من لاعبي بريمن الذين كانوا لا يزالون على أرض ​الملعب ⁠في ذلك ⁠الوقت.



وقال دانييل ثيون مدرب بريمن، الذي سبق له تدريب هامبورغ في الماضي، في ⁠المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة «عندما يتم تجاوز الحدود، لا يكون لمثل هذه التصرفات مكان في ملاعب كرة القدم».



وأضاف: «كانت هناك مخاطر كبيرة للغاية لحدوث إصابات. رأيت أن بعض المقذوفات أصابت لاعبين بجوارنا».



ورفع هذا الفوز رصيد ​بريمن إلى 31 نقطة في المركز 14، متساوياً مع هامبورغ الذي يحتل المركز 13، مع تبقي أربع مباريات على ​نهاية الموسم.