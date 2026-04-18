أول مدربة في تاريخ «البوندسليغا» تبدأ المشوار بالخسارة على أرضها



تعرض فريق أونيون ‌برلين ​للخسارة 2-1 على أرضه أمام فولفسبورغ السبت، ما منح مدربتهم الجديدة ماري-لويز إيتا، أول مدربة دوري الدرجة الأولى الألماني ⁠لكرة القدم «البوندسليغا»، بداية سيئة مع الفريق.



وتم تعيين إيتا، المدربة السابقة لفريق تحت 19 عاماً، مدربة مؤقتة الأسبوع الماضي بعد إقالة شتيفن باومجارت، إذ ستشرف على الفريق الأول للرجال حتى نهاية الموسم قبل أن تنتقل إلى فريق السيدات بالنادي.



وضع باتريك فيمر لفريق ⁠فولفسبورغ المهدد بالهبوط في المقدمة في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف جينان بيتشينوفيتش تقدم الضيوف بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.



تمكن أصحاب الأرض من تقليص ​الفارق بهدف سجله أوليفر بيرك في الدقيقة 86، لكنهم لم يتمكنوا من تسجيل هدف التعادل.