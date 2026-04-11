بايرن يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الألماني

عادل بايرن ميونيخ السبت الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عندما سجل جمال موسيالا هدف التقدم 1-صفر برأسه في مرمى مضيفه سانت باولي.
وكان هدف موسيالا في الدقيقة التاسعة هو الهدف رقم 101 للفريق، معادلا الرقم القياسي الذي سجله بايرن في موسم 1971-1972. والمباراة لا تزال جارية، ولا يزال هناك خمس مباريات أخرى في الموسم، ومن شبه المؤكد أن بايرن سيحطم الرقم القياسي.
ويستعد متصدر الدوري الألماني لاستضافة ريال مدريد الأسبوع المقبل في مباراة الإياب من دور الثمانية دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 في إسبانيا منتصف الأسبوع الماضي، وهو في سباق على ثلاثة ألقاب، بعد أن وصل أيضا إلى قبل نهائي كأس ألمانيا.