بايرن يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الألماني

عادل ‌بايرن ​ميونيخ السبت الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الألماني ⁠لكرة القدم، عندما سجل جمال موسيالا هدف التقدم 1-صفر برأسه في مرمى مضيفه ‌سانت باولي.

وكان هدف موسيالا في الدقيقة التاسعة ‌هو الهدف رقم 101 ‌للفريق، معادلا الرقم القياسي الذي ‌سجله بايرن ‌في موسم 1971-1972. والمباراة لا تزال ​جارية، ولا ‌يزال ​هناك خمس مباريات ⁠أخرى في الموسم، ومن شبه المؤكد أن بايرن ​سيحطم ⁠الرقم ⁠القياسي.

ويستعد متصدر الدوري الألماني لاستضافة ريال مدريد ⁠الأسبوع المقبل في مباراة الإياب من دور الثمانية دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 في إسبانيا منتصف ‌الأسبوع الماضي، وهو في سباق ​على ثلاثة ألقاب، بعد أن وصل أيضا إلى قبل نهائي كأس ألمانيا.