100 مباراة مع البايرن.. كومباني يصنع منظومة ممتعة ووحش يلتهم المنافسين



لم يكن الفوز التاريخي لبايرن ميونخ الألماني على ملعب ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي مجرد انتصار ثمين بل كان أيضاً تجسيداً لمسيرة نجاح استثنائية للمدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي خاض مباراته رقم 100 على رأس القيادة الفنية للعملاق البافاري.



ولخص هذا الفوز بوضوح الفلسفة التي بناها البلجيكي في «أليانز أرينا» منذ توليه المهمة في الأول من يوليو 2024، قادماً من تجربة محبطة مع فريق بيرنلي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سادت حالة من التشكيك والدهشة في الأوساط الرياضية بعد إعلان بايرن تعاقده مع كومباني، لكنه نجح بامتياز في إثبات خطأ منتقديه. فخلال 100 مباراة، حقق بايرن تحت قيادته 76 انتصاراً، و13 تعادلاً، مقابل 11 هزيمة فقط، بمعدل نقاط مذهل بلغ 41. 2 نقطة في المباراة الواحدة، وسجل الفريق خلال هذه الفترة 302 هدف، بينما استقبلت شباكه 100 هدف.



وبعد تتويجه بلقب البوندسليغا في موسمه الأول، رفع كومباني سقف الطموحات هذا الموسم؛ حيث حقق الفريق العلامة الكاملة في أول 16 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يتعادل مع يونيون برلين في الجولة العاشرة من الدوري. والآن، يتصدر بايرن جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند مع تبقي 6 جولات فقط، مما يجعله قريباً جداً من لقبه رقم الخامس والثلاثين في الدوري.



كما حقق النادي البافاري ريمونتادا مذهلة أمام فرايبورغ يوم السبت الماضي، حينما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بثلاثية في اللحظات الأخيرة، وسجل الواعد لينارت كارل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليكون الهدف رقم 100 لبايرن في الدوري هذا الموسم. وهذا الإنجاز تحقق في 28 مباراة فقط، مما يضع الفريق في طريق مفتوح لتحطيم الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم فريق جيرد مولر في موسم 1971 / 1972 برصيد 101 هدف.



وعلى الصعيد القاري، وضع بايرن ميونخ قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل الفوز في سانتياجو برنابيو بهدفي لويس دياز وهاري كين.



ويتربع بايرن حالياً على عرش أكثر الفرق تسجيلاً في أوروبا بجميع المسابقات برصيد 148 هدفاً، متفوقاً بفارق 21 هدفاً عن برشلونة الذي يدربه هانزي فليك.



وبمعدل 41. 2 نقطة في المباراة، يتساوى كومباني مع الرقم التاريخي للمدرب الإسباني السابق للنادي البافاري بيب جوارديولا، لكنه لا يزال يطارد أرقام يوب هاينكس الذي بلغ متوسطه 49. 2 نقطة في المباراة الواحدة وهانزي فليك الذي يملك المعدل الأعلى تاريخياً بـ53. 2 نقطة في المباراة.



ومع ذلك، فإن تحقيق كومباني لـ 76 انتصاراً في أول 100 مباراة يضعه في المركز الثاني خلف غوارديولا الذي حقق 79 انتصاراً في أول 100 مواجهة.



وبات من الواضح أن كومباني لم يبنِ فريقاً قوياً فحسب، بل صنع منظومة ممتعة للمشاهدة، وهو الآن على أعتاب كتابة فصل جديد من التاريخ في تاريخ النادي الغني بالبطولات، مع منافسته القوية على الثلاثية هذا الموسم، حيث ينتظره نصف نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن في 22 أبريل الجاري.