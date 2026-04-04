100 هدف.. معادلة إنجاز فليك ترفع أمل بايرن في التتويج بالأبطال



وصل فريق بايرن ميونخ إلى هدفه رقم 100 في موسم 2025 ـ 2026 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فرايبورغ 3- 2، السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة.



وذكر الموقع الرسمي لبطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، السبت، أن بايرن ميونخ دخل المباراة وفي رصيده 97 هدفاً ليسجل ثلاثة أهداف أوصلته للهدف رقم 100.



وأضاف أن فريق المدرب فينسنت كومباني عادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن أيضاً في موسم 2019 ـ 2020 مع مدربه السابق هانزي فليك، مدرب برشلونة حالياً، حيث فاز الفريق في نفس الموسم بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.



وأوضح أن بايرن ميونخ أصبح على بعد هدف واحد فقط لتحطيم الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي يحمله الفريق البافاري أيضا في موسم 1971 ـ 1972، وعلى بعد هدفين من صنع رقم قياسي جديد.



ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم.



