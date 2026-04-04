لاعب يقنع الحكم بتغيير قراره لصالح منافسه



دخل ميكائيل جريجوريتش مهاجم أوغسبورغ في حوار مثير مع دينيز أيتيكين حكم مباراة فريقه ضد هامبورغ في الدوري الألماني السبت.



وبعد استراحة ما بين الشوطين مباشرة، احتسب الحكم أيتيكين ركلة حرة خطيرة لأوغسبورغ بعدما اعتبر أن البرتغالي فابيو فييرا لاعب هامبورغ قد ارتكب مخالفة ضد جريجوريتش.



رغم ذلك، فإن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن جريجوريتش لم يتعرض لإعاقة، لكنه انزلق وسقط، وجاء اللاعب ليشرح للحكم أيتيكين حقيقة ما حدث.



وحوّل الحكم قراره ليقوم بشكر اللاعب على أمانته.



وقال كلاوس كوستا المدير الرياضي لهامبورج في تصريحات عبر قناة «سكاي»: «إذا كان جريجوريتش، اعترف بأنه لم يتعرض لإعاقة، أو أشار إلى ذلك للحكم، مثلما بدا أنه فعل، فهذا عادل للغاية، ويستحق تسليط الضوء عليه».



وأضاف: «بوضوح هو أمر جيد بالنسبة لنا، إنها لم تكن مخالفة، ولم تحتسب هذه الركلة الحرة».



وانتهت المباراة بالتعادل 1 ــ 1، بينما لعب هامبورج بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه ميرو موهايم في الدقيقة 64.