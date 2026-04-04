انتصار «مجنون» يضع بايرن على أعتاب لقب البوندسليغا



قلب بايرن ميونيخ تأخره بهدفين أمام مضيفه فرايبورغ إلى فوز مذهل وبسيناريو جنوني بنتيجة 3 - 2 السبت في الجولة الثامنة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



واقتنص باير ليفركوزن فوزاً مثيراً من ضيفه فولفسبورغ 6 - 3 وفاز لايبزغ على مضيفه فيردر بريمن 2 - 1 كما اقتنص ماينز فوزاً غالياً من ملعب هوفنهايم 2 - 1.



وفي باقي المباريات تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هايدنهايم 2 - 2 كما تعادل هامبورغ مع ضيفه أوغسبورغ 1 - 1.



وحصد بايرن ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده في الصدارة إلى 73 نقطة، متفوقاً بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.



وتقدم فرايبورغ بهدفين حملا توقيع يوهان مانزامبي في الدقيقة 46 ولوكاس هويلير في الدقيقة 71 لكن توم بيشوف تقمص دور البطولة ورد بهدفين للنادي البافاري في الدقيقتين 81 والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل، خطف لينارت كارل هدف الفوز القاتل للفريق الضيف.