بايرن ميونخ.. خطوة جديدة ناجحة نحو لقب الدوري الألماني



اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4 - 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 14 نقطة عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب مع كولون، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.



وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 33 عن طريق لويس دياز، بعدما تلقى تمريرة في العمق من زميله ليون جوريتسكا، ليسدد الكرة مباشرة في الشباك.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل بايرن الهدف الثاني عن طريق كونراد لايمر، حيث تلقى تمريرة بعرض الملعب من زميله لويس دياز على الجهة اليسرى، ليسدد الكرة بقوة في الشباك.



وتأثر بايرن ميونخ بإصابة حارس مرماه وقائده مانويل نوير في الدقيقة 46، ليخرج ويحل بدلاً منه الحارس الشاب يوناس أوربيج.



في المقابل، تعرض مونشنجلادباخ لنقص عددي في الدقيقة 55، بعد طرد لاعبه ريكو ريتز.



وسجل جمال موسيالا الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 79 سجل نيكولاس جاكسون الهدف الرابع، بعد عرضية من الجهة اليمنى، من زميله لينهارت كارل، ليضع الكرة في الشباك.



وسجل مونشنجلادباخ هدفه الوحيد في الدقيقة 89، عن طريق وائل يحيى.