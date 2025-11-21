حكيمي أعاد الجائزة المرموقة للعرب بعد 7 سنوات



سطر المغربي أشرف حكيمي اسمه بحروف من ذهب في قائمة أساطير الكرة الأفريقية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 الممنوحة من الكاف، ليؤكد جدارته واستحقاقه بالحصول على الجائزة المرموقة بعد حل ثانياً في العامين الأخيرين 2023 و2024.

وأعاد فوز حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي للعرب بعد غياب 7 سنوات منذ أن توج بها النجم المصري محمد صلاح عامي 2017 و2018، حيث حل لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني في التصويت بعد حكيمي، وجاء النيجيري فيكتور أوسيمين ثالثاً.



ورفع حكيمي عدد ألقاب اللاعبين العرب المتوجين بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء إلى 12 لقباً، توج بها 11 لاعباً على مر تاريخ الجائزة التي بدأت منذ العام 1970 تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية والتي كانت تمنح في كل عام من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة حتى عام 1992، إذ منذ ذلك الحين قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تنظيمها بعد أن تزايد الاهتمام بالجائزة.

وأكد حكيمي الذي توج مع المنتخب المغربي بالمركز الرابع في مونديال قطر 2022، وبدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي أنه أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة الأفريقية والعربية، وكأول مدافع يحصل على الجائزة منذ أن توج بها مدافع الكونغو الديمقراطية بوانغا تشيمان عندما كان يلعب في صفوف مازيمبي عام 1973.



كما بات حكيمي أول لاعب مغربي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا منذ أن توج بها مواطنه مصطفى حاجي عام 1998، ومنح الظهير الأيمن العصري المغرب الريادة في عدد مرات الفوز بالجائزة ليصل إلى الرقم 5 وينضم إلى أساطير «أسود الأطلسي» بجانب حاجي وهم بادو الزاكي ومحمد التيمومي وأحمد فراس.



بينما تأتي مصر والجزائر في المركز الثاني كأكثر الدول العربية فاز لاعبيها بالجائزة بـ 3 مرات، في حين حصلت تونس على الجائزة مرة وحيدة عن طريق النجم السابق طارق ذياب، فيما يعد محمد صلاح العربي الوحيد الذي نال الجائزة مرتين.



يذكر أن الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه هما أكثر اللاعبين فوزاً بجائزة لاعب العام في القارة السمراء بـ 4 مرات، يليهما الليبيري جورج وايا، والغاني عبيدي بيليه بـ 3 مرات، ومرتين لكل من الإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني روجيه ميلا والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والنيجيري نوانكو كانو والسنغالي الحجي ضيوف.



قائمة اللاعبون العرب المتوجين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

المغربي أحمد فراس 1975

التونسي طارق ذياب 1977

الجزائري لخضر بلومس 1981

المصري محمود الخطيب 1983

المغربي محمد التيمومي 1985

المغربي بادو الزاكي 1986

الجزائري رابح ماجر 1987

المغربي مصطفى حاجي 1998

الجزائري رياض محرز 2016

المصري محمد صلاح 2017

المصري محمد صلاح 2018

المغربي أشرف حكيمي 2025