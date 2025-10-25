حكيمي يقود سان جيرمان إلى قمة الدوري الفرنسي



تألق النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على بريست بنتيجة 3-0، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



أحرز حكيمي الهدفين الأول والثاني للفريق الباريسي في الدقيقتين 29 و39 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف. بهذه الثنائية يفتتح النجم المغربي رصيده التهديفي في بطولة الدوري هذا الموسم بعد مشاركته في 8 مباريات. وفي الشوط الثاني أضاع بريست فرصة ثمينة لتقليص الفارق عندما أهدر لاعبه رومان دي كاستيو ركلة جزاء في الدقيقة 59.



وعزز باريس سان جيرمان تفوقه بهدف ثالث سجله ديزيريه دوي في الدقيقة 96.



تجاوز الفريق الباريسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، وبطل الثلاثية المحلية في فرنسا آخر موسمين، بهذا الفوز كبوة تعثره بتعادلين متتاليين أمام ليل وستراسبورج.



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتاً ، أما بريست فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.