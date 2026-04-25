باريس سان جيرمان يعزز صدارة الدوري الفرنسي بثلاثية آنجيه بثلاثية



عزز باريس سان جيرمان صدارته لترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه آنجيه 3 - 0 ، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، والذي لديه مباراة مؤجلة مع باريس سان جيرمان.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد آنجيه عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.



وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة عن طريق لي كانج إن، ثم أضاف سايني مايولو الهدف الثاني في الدقيقة 39.



وفي الدقيقة 52 سجل لوكاس بيرالدو الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان، الذي تعرض لنقص عددي لطرد مهاجمه جونزالو راموس في الدقيقة 74.