لاعبو باريس سان جيرمان يستمتعون بضغط المباريات



قال الإسباني لويس إنريكي، إن لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي يستمتعون بجدول المباريات المزدحم، وذلك في سعي الفريق لتحقيق المجد على جبهتين.



ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بفارق أربع نقاط عن لانس، لكنه سيخوض مباراته الثالثة من أصل تسع مباريات خلال 29 يوماً أمام أنجيه السبت.



ويعود سبب هذا الضغط في جدول المباريات إلى تأجيل مباريات باريس سان جيرمان المحلية دعماً له في دوري أبطال أوروبا، ويواجه الفريق بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.



لكن لويس إنريكي أكد أن فريقه يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع صعوبات نهاية الموسم.



وقال إنريكي في مؤتمر: «الأمر كما كان في العام الماضي، على عكس هذا العام، كان الفارق بيننا وبين صاحب المركز الثاني أكبر.



وأضاف:»الآن لانس قريب جداً منا، لكننا ملتزمون بالسعي للفوز واعتدنا اللعب بهذا الطموح دائماً«.



وأوضح إنريكي:»لدينا جدول مباريات صعب، لكننا نستمتع به، والنتيجة الأخرى، سواء كانت خسارة أمام ليون أو فوزاً على نانت، لا تغير شيئاً.



وتابع: «الجميع يعلم هدفنا، وهو الفوز بالدوري وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا».



وفاز باريس سان جيرمان في آخر خمس مباريات خارج أرضه في جميع المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في آخر أربع مباريات.



وقال إنريكي: «نسعى دائماً لتحسين أدائنا على المستويين الهجومي والدفاعي».