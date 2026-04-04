حكيمي .. القلب والعقل والمستقبل مع باريس سان جيرمان ولكن بشرط



يتطلع النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان لخوض المزيد من المباريات مع ناديه بعدما احتفل بخوض مباراته رقم 200 بقميص الفريق في الفوز 3 - 1 تولوز، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.



انضم حكيمي إلى النادي الباريسي في صيف 2021، وأصبح سريعاً ركيزة أساسية لا غنى عنها في الجبهة اليمنى تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.



ويسابق النجم المغربي الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، الزمن لاستعادة مستواه ولياقته بعد إصابته بالتواء شديد في الكاحل في نوفمبر الماضي.



واحتفل حكيمي (27 عاماً) الجمعة، بمباراته رقم 200 بقميص باريس سان جيرمان أمام تولوز.



وقال حكيمي عبر الموقع الرسمي لناديه «كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لأنها تأتي بعد التوقف الدولي مباشرة ووسط إرهاق شديد للاعبين من كثرة السفر والمباريات».



واستدرك «لكنني أعتقد أننا قدمنا ​​أداء جيداً من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وكنا ندرك أهمية هذه المباراة، خاصة مع مباراة لانس المهمة للغاية هذا الأسبوع، وهذا الفوز يضغط عليهم (لانس)».



وواصل النجم المغربي «أنا سعيد للغاية بخوض مباراتي رقم 200 مع باريس سان جيرمان، وأتمنى خوض المزيد من المباريات هنا».



وهنأ لاعبو باريس سان جيرمان زميلهم في غرفة خلع الملابس، وحصل حكيمي على ميدالية تذكارية من ناصر الخليفي رئيس النادي.



وفي كلمة لزملائه، أبدى أشرف حكيمي رغبته في البقاء مع سان جيرمان لسنوات طويلة، قائلاً: «أشكركم جميعاً، أنا سعيد للغاية باللعب معكم، أتمنى أن ألعب المزيد من المباريات».



وختم أشرف حكيمي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2029 تصريحاته مبتسماً «ولكن أمنيتي ترتبط بمدى استعداد المدير الرياضي لويس كامبوس بتقديم عرض لتمديد تعاقدي».