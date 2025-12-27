ارسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوز صعب على برايتون

حبس فريق آرسنال أنفاس جماهيره بفوز صعب على ضيفه برايتون بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما بهدف سجله لاعب الوسط النرويجي، مارتن أوديغارد، بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 14 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وعزز أصحاب الأرض تفوقهم بهدف ذاتي سجله جورجينو روتر لاعب برايتون بالخطأ في مرماه بعدما حول ركلة ركنية برأسه في شباك زميله، ليتقدم آرسنال بهدف ثان في الدقيقة 52.

لكن دييجو جوميز قلص الفارق لبرايتون بهدف في الدقيقة 64 بعدما تابع كرة مرتدة من القائم بتسديدة مباشرة في الشباك.

وحقق آرسنال فوزه الثالث تواليا والثالث عشر هذا الموسم ليستعيد صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة متفوقا بنقطتين على مانشستر سيتي الذي اعتلى القمة لما يزيد بقليل عن ساعتين بعد الفوز 2 - 1 على نوتنغهام فورست في وقت سابق، السبت.

أما برايتون تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما بقى بلا فوز في آخر خمس جولات بثلاث هزائم وتعادلين.

وأفلت آرسنال بثلاث نقاط ثمينة قبل مباراتين صعبتين عندما يستضيف أستون فيلا ثم يحل ضيفا على بورنموث يومي 30 ديسمبر والثالث من يناير.