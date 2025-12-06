ليدز ينتزع التعادل من ليفربول في الوقت القاتل



سجل آو تاناكا، لاعب ليدز يونايتد، هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود فريقه لتعادل مثير 3-3 مع ضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.



وبعد شوط أول بطيء، سجل أوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، هدفين في غضون دقيقتين فقط بعد الاستراحة، لكن ركلة جزاء من دومينيك كالفيرت-لوين، وهدفاً سجله أنطون شتاخ في غضون ثلاث دقائق بعد مجهود رائع أعادا ليدز إلى المباراة.



وبدا أن دومينيك سوبوسلاي حسم الفوز لليفربول في الدقيقة 80 ليسكت جماهير صاحب الأرض، لكن نقاط ضعف دفاع فريقه انكشفت مرة أخرى، إذ تحرر تاناكا من الرقابة عند القائم البعيد ليسجل هدف التعادل بعد ست دقائق من الوقت بدل الضائع.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 23 نقطة في المركز الثامن، في حين تقدم ليدز إلى المركز 16 برصيد 15 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن.