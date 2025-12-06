سيتي يهزم سندرلاند بثلاثية ويستغل تعثر أرسنال



سجل روبن دياز ويوسكو جفارديول هدفين في غضون أقل من أربع دقائق في الشوط الأول ليقودا مانشستر سيتي للفوز 3- 0 على ضيفه سندرلاند ليستغل صاحب الأرض تعثر أرسنال ويقلص الفارق الذي يفصله عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.



كما هز فيل فودن الشباك محرزاً هدفه الخامس في ثلاث مباريات ليرفع سيتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف أرسنال الذي خسر 2-1 أمام أستون فيلا في وقت سابق اليوم. ويحتل سندرلاند المركز السابع برصيد 23 نقطة.



ورغم هيمنة فريق بيب جوارديولا على الكرة، لم يشكل أي من الفريقين تهديداً حقيقياً إلى أن افتتح دياز التسجيل في الدقيقة 31 بتسديدة صاروخية من مسافة 30 ياردة، اصطدمت بدان بالارد إلى داخل الشباك. وبعد أقل من أربع دقائق، أرسل فودن تمريرة عرضية ارتقى لها جفارديول ليسجل برأسه.



وسجل فودن هدفه في الدقيقة 65 بفضل تمريرة حاسمة مذهلة من ريان شرقي، حولها فودن بضربة رأس إلى داخل الشباك، قبل أن يهز لاعب خط وسط إنجلترا رأسه مذهولاً من مهارة شرقي.

وأنهى سندرلاند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوك أونين بسبب تدخل عنيف في الوقت بدل الضائع.