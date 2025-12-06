أستون فيلا يهزم أرسنال بثنائية في الدوري الإنجليزي



تلقى فريق أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خسارة أولى منذ 97 يوماً، بعدما تغلب عليه مضيفه أستون فيلا 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، اليوم السبت.



وسجل ماتي كاش هدف تقدم أستون فيلا في الدقيقة 36، بينما تعادل لياندرو تروسارد لأرسنال في الدقيقة 52.



وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نجح إيمي بوينديا في تسجيل هدف الفوز لأستون فيلا ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه.



وتجمد رصيد أرسنال عند 33 نقطة في الصدارة، بعدما كان قد تلقى هزيمة واحدة فقط هذا الموسم في 31 أغسطس ضد ليفربول، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني.