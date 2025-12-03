تشيلسي يعلن وفاة مدافعه الأسطوري مارفن هينتون



أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن وفاة مدافعه الأسطوري مارفن هينتون عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. وكتب النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: ببالغ الحزن والأسى يعلن تشيلسي وفاة مارفن هينتون أمس الثلاثاء، نتقدم بأحر التعازي لعائلة «مارفن»، فيما أعرب مشجعو تشيلسي عن حزنهم الشديد لوفاة اللاعب السابق الذي ارتدى قميص «البلوز» بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.



وبدأت مسيرة هينتون عام 1957 عندما انضم إلى الفريق الأول لنادي تشارلتون أثليتيك، ثم انتقل المدافع الذي وصف بـ«متعدد المواهب» إلى تشيلسي عام 1963، وقضى بين صفوف النادي 13 عاماً، خاض خلالها 335 مباراة وسجل 4 أهداف قبل اعتزاله عام 1976. وشارك هينتون مع تشيلسي في تحقيق عدد من البطولات، وكان جزءاً من الفريق الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما تغلب على ليدز في مباراة الإعادة النهائية عام 1970.