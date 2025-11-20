واين روني يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي



اختار واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي حتى الآن من وجهة نظره، ورغم تألق النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وتسجيله 14 هدفاً بفارق 6 أهداف عن إيجور تياجو مهاجم برينتفورد أقرب ملاحقيه، فإن روني، الذي لعب أغلب مسيرته الاحترافية بقميص الغريم يونايتد، لم يختر هالاند ضمن أفضل 3 لاعبين.



وقال روني: أفضل ثلاثة لاعبين ربما يمكن أن يكونوا هم، أنطوني سيمينيو «بورنمورث»، أعتقد أنه رائع، ويواصل تقديم العمل المميز الذي قام به الموسم الماضي. وسأختار أيضاً براين مبيومو «مانشستر يونايتد»، فرغم أن الموسم لا يزال عصيباً بالنسبة لفريقه، لكنه يقدم إضافة كبيرة للفريق، واختار روني ثالث اللاعبين من فريق أرسنال، وهو السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي قال عنه نجم يونايتد السابق: إن النادي اللندني ظل يطارده سعياً للتعاقد معه لفترة طويلة، وها هو يواصل تقديم مستويات جيدة مع الفريق وسجل بعض الأهداف هذا الموسم.