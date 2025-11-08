سيتي وليفربول قمة نارية في الدوري الانجليزي



لطالما اعتبرت المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول حاسمة في صراع المنافسة على سباق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خلال المواسم الأخيرة، لكن لقاء الغد ربما يكون مؤشراً على أي الفريقين أكثر استعداداً لملاحقة أرسنال المتصدر. وبحلول موعد انطلاق مباراة قمة الأسبوع على استاد الاتحاد «الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات»، وسيكون بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ونظيره في ليفربول، أرنه سلوت، على دراية تامة بالكفاءة المستمرة التي أظهرتها تشكيلة أرسنال حتى الآن هذا الموسم، وسيدركان أن الهزيمة غداً ستجعل مهمتهما أكثر صعوبة، ومع ذلك، هناك مؤشرات إيجابية على أن كلا الفريقين بدأ في استعادة مستواه.



فقد خسر سيتي مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة بجميع المسابقات، وحقق فوزاً كبيراً على بروسيا دورتموند 4 ـ 1 في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل إرلينج هالاند هدفه 18 هذا الموسم مع النادي، بينما أحرز فيل فودن، الذي استعاد نشاطه، هدفين، ونجح ليفربول أيضاً في استعادة توازنه بعد سلسلة من ست هزائم في سبع مباريات بجميع المسابقات ليفوز على أستون فيلا وريال مدريد في آخر مواجهتين.



خسر سيتي أمام ليفربول ذهاباً وإياباً الموسم الماضي، ما أسهم في خسارته لقب الدوري، وأبدى غوارديولا دهشته من تعثرات حامل اللقب هذا الموسم. وقال غوارديولا: بالطبع، لكن أحياناًَ الأمر يتعلق بالزخم، جميع الفرق في إطار السعي والمنافسة، باستثناء أرسنال الذي يظهر اتساقاً أكثر من أي فريق آخر، لكن الموسم طويل، وسنحاول أن نكون منافسين ونرى ما سيحدث، بصراحة، أنا متحمس وسعيد للغاية للتحضير لمباراة الغد وأتوق لمواجهة ليفربول.