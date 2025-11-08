يونايتد ينتزع التعادل من توتنهام في اللحظات الأخيرة



سجل ماتيس دي ليخت هدفاً برأسه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما اعتقد ريتشارليسون أنه منح أصحاب الأرض الفوز أيضاً في الوقت بدل الضائع. وافتتح برايان مبيمو، الذي انضم إلى يونايتد صيفاً، التسجيل من محاولة فريقه الأولى على المرمى في الدقيقة 32، إذ حول تمريرة أماد ديالو إلى داخل الشباك بعد فشل توتنهام في تشتيت الكرة، محرزاً الهدف السادس هذا الموسم. واستعرض توتنهام كأس الدوري الأوروبي قبل انطلاق المباراة، في تذكير بانتصاره على يونايتد في نهائي مايو الماضي، الذي ضمن له التأهل إلى دوري الأبطال.



لكن لم يكن لهذه اللفتة التأثير المطلوب، إذ أهدر ريتشارليسون أفضل فرصة لتوتنهام في الشوط الأول، وبدا أداء أصحاب الأرض باهتاً قبل نهاية الشوط نفسه، ما قوبل ببعض صيحات الاستهجان. وتحسن الأداء قليلاً بعد الاستراحة، لكن قرار توماس فرانك، مدرب توتنهام، بالدفع بماتيس تيل بدلاً من تشافي سيمونز قبل 10 دقائق من نهاية المباراة قوبل أيضاً باستهجان من جانب جماهيره.



لكن تيل نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 84 قبل أن يمنح ريتشارليسون توتنهام التقدم بعد سبع دقائق بعد أن حالفه الحظ بلمس تسديدة ويلسون أودوبيرت ليحولها إلى داخل الشباك، لكن دي ليخت عادل النتيجة في اللحظات الأخيرة من ركلة ركنية نفذها برونو فرنانديز، ليمدد مسيرة يونايتد بلا هزيمة إلى خمس مباريات، ويترك توتنهام بانتصار واحد على أرضه في الدوري من أصل ست مباريات هذا الموسم. ويملك الفريقان 18 نقطة من 11 مباراة، ويحتل توتنهام المركز الثالث، ويونايتد المركز السابع بفارق الأهداف.