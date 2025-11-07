يونايتد يهيمن على جوائز الأفضل في أكتوبر بالدوري الإنجليزي



حصد نادي مانشستر يونايتد أكثر من جائزة عن شهر أكتوبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج المميزة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ولأول مرة فاز البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه لتحقيق 3 انتصارات متتالية.



ونجح الفريق تحت قيادة أموريم في الفوز على سندرلاند 2 - 0، ثم الغريم ليفربول 2 - 1، بعد ما يقرب من 10 سنوات بلا انتصار أمام هذا المنافس، وفاز مانشستر يونايتد أيضاً على برايتون 4 - 2.



وأصبح أموريم سادس برتغالي يحصد جائزة مدرب الشهر، بعد أندريه فياش بواش، ونونو إسبريتو سانتو، وجوزيه مورينيو، وفيتور بيريرا، وبورونو لاج.



ومن نفس النادي، مانشستر يونايتد، فاز أيضاً الكاميروني برايون مبيومو بجائزة لاعب الشهر.



وسجل اللاعب القادم من برينتفورد 3 أهداف، وصنع هدفاً وحيداً خلال مباريات فريقه بشهر أكتوبر.



أما جائزة هدف الشهر، فقد حصل عليها الأرجنتيني إيميليانو بوينديا، لاعب خط وسط أستون فيلا الإنجليزي، خلال الفوز 2 - 1 على توتنهام.



وسجل اللاعب هدفاً من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، اكتفى الحارس بمشاهدتها تسكن الشباك.



وحصد السلوفاكي مارتن دوبرافكا «بيرنلي» جائزة التصدي الأفضل في شهر أكتوبر، وذلك في مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون. وتصدى الحارس لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليبعد فرصة هدف محقق بطريقة رائعة.