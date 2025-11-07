أرسنال يخشى من خربشة «القطط السوداء»





لطالما اعتبرت المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول حاسمة في صراع المنافسة على سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال المواسم الأخيرة، لكن لقاء الأحد ربما يكون مؤشراً على أي الفريقين أكثر استعداداً لملاحقة أرسنال المتصدر.

وبحلول موعد انطلاق مباراة قمة الأسبوع الأحد قد يكون أرسنال، الذي يحل ضيفاً السبت على سندرلاند «القطط السوداء» مفاجأة الموسم، ابتعد بفارق عشر نقاط عن ليفربول حامل اللقب، وتسع نقاط عن مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا.

وسيزيد السيناريو المحتمل من الضغط على سيتي وليفربول، إذ سيخوضان الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي القادم وهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ورغم أن الموسم لا يزال في بدايته، يبدو أن تشكيلة أرسنال جاهزة جيداً للحفاظ على الصدارة، خاصة بعد أن تلقت شباك الفريق ثلاثة أهداف فقط في عشر مباريات بالدوري، ولم تهتز في آخر أربع مواجهات.

وسيكون بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ونظيره في ليفربول، أرنه سلوت، على دراية تامة بالكفاءة المستمرة التي أظهرتها تشكيلة أرسنال حتى الآن هذا الموسم، وسيدركان أن الهزيمة يوم الأحد المقبل ستجعل مهمتهما أكثر صعوبة.

ومع ذلك، هناك مؤشرات إيجابية على أن كلا الفريقين بدأ في استعادة مستواه.

فقد خسر سيتي مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة بجميع المسابقات، وحقق فوزاً كبيراً الأربعاء على بروسيا دورتموند 4-1 في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل إرلينج هالاند هدفه 18 هذا الموسم مع النادي، بينما أحرز فيل فودن، الذي استعاد نشاطه، هدفين.

ونجح ليفربول أيضاً من استعادة توازنه بعد سلسلة من ست هزائم في سبع مباريات بجميع المسابقات ليفوز على أستون فيلا وريال مدريد في آخر مواجهتين.

غوارديولا يتوق لمواجهة ليفربول

خسر سيتي أمام ليفربول ذهاباً وإياباً الموسم الماضي، ما أسهم في خسارته لقب الدوري، وأبدى غوارديولا دهشته من تعثرات حامل اللقب هذا الموسم، وقال غوارديولا «بالطبع، لكن أحياناً الأمر يتعلق بالزخم. جميع الفرق في إطار السعي والمنافسة، باستثناء أرسنال الذي يظهر اتساقاً أكثر من أي فريق آخر.

«لكن الموسم طويل، وسنحاول أن نكون منافسين ونرى ما سيحدث. بصراحة، أنا متحمس وسعيد للغاية للتحضير لمباراة الأحد. أتوق لمواجهة ليفربول».

وسيكون أرسنال حذراً عند مواجهة سندرلاند الذي تأقلم بسرعة مع أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن فريق المدرب ريجيس لو بري استفاد من جدول مباريات جيد نسبياً، فإن قلة من المتابعين كانوا يتوقعون أن يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد مرور 10 جولات.

ولم يحصد أي فريق صاعد لدوري الأضواء بإنجلترا على عدد نقاط أكبر بعد أول عشر مباريات منذ أن جمع هال سيتي 20 نقطة في عام 2008، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القصة بمثابة صيحة تحذير لسندرلاند، إذ انهار هال لاحقاً وكان على وشك الهبوط.

ومن المرجح أن يفتقد أرسنال لجهود فيكتور يوكريش في رحلته إلى شمال شرق إنجلترا بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ضد بيرنلي مطلع الأسبوع الحالي بينما لا يزال القائد مارتن أوديغارد غير جاهز للعودة من الإصابة.

* يونايتد يسعى للثأر

وتنطلق منافسات الدوري الممتاز من شمال لندن السبت إذ يستضيف توتنهام هوتسبير صاحب المركز السادس نظيره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن، في مواجهة يسعى فيها أصحاب الأرض لتعويض خسارتهم أمام تشيلسي على ملعبهم في الجولة الماضية.

ولن يحتاج يونايتد إلى حافز إضافي بعدما خسر جميع مواجهاته الأربع أمام توتنهام الموسم الماضي، أبرزها نهائي الدوري الأوروبي في بيلباو. وقال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد»نحن نمر بفترة أفضل، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنقوم به من أجل مواصلة الانتصارات.

ويستضيف تشيلسي فريق ولفرهامبتون واندرارز متذيل الترتيب السبت، بينما يحل بورنموث صاحب المركز الخامس ضيفاً الأحد على أستون فيلا الذي يحتل المركز 11 بفارق أربع نقاط فقط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستقبل برنتفورد فريق نيوكاسل يونايتد الأحد أيضاً، فيما يسعى نوتنغهام فورست لتحقيق فوزه الأول في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد شون دايك عندما يستضيف ليدز يونايتد.