تهديد مدافع توتنهام ديستيني أودوجي بسلاح ناري في لندن



أفادت تقارير بأن ديستيني أودوجي، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، تم تهديده بمسدس في شمالي لندن. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن شرطة العاصمة قامت بفتح تحقيق عقب الحادث الذي تعرض له الدولي الإيطالي، البالغ من العمر 22 عاماً، بينما ذكر النادي أنه يقدم الدعم لأودوجي وعائلته.



وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 31 عاماً، للاشتباه في حيازته أسلحة نارية بنية استخدامها، والابتزاز، والقيادة دون رخصة، وذلك عقب الحادث الذي وقع في سبتمبر. وقد أفرج عنه بكفالة، لحين انتهاء التحقيقات. وقال متحدث باسم نادي توتنهام، الثلاثاء: «نقدم الدعم لديستيني وعائلته منذ الواقعة، وسنواصل القيام بذلك».



وأضاف: «نظراً لأن هذه قضية قانونية، فلا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات إضافية».



وتم استدعاء الشرطة في الساعة 11:14 مساء يوم 6 سبتمبر، بعد ورود تقارير تفيد بأن رجلاً في العشرينيات من عمره، قد تعرض لتهديد بسلاح ناري بمنطقة كوكفوسترس باراد بارنت.

وقال متحدث: «تحدث الضباط إلى الضحية، وخلال مجريات التحقيق، تبيّن أيضاً أن رجلاً آخر في العشرينيات من عمره، قد تعرض هو الآخر، بحسب الادعاءات، للابتزاز والتهديد من قبل نفس الشخص».



وأضاف: «ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في أي من الحادثين».



وأكد: «تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 31 عاماً يوم 8 سبتمبر، للاشتباه في حيازته أسلحة نارية بنية استخدامها، والابتزاز، والقيادة دون رخصة. وقد أُفرج عنه بكفالة مع استمرار التحقيقات».