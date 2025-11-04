أرسنال يأمل باستعادة جيوكيريس قبل ديربي شمال لندن



خرج السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم أرسنال، خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه، التي فاز فيها على بيرنلي، يوم السبت، ولم يسافر إلى براغ لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد سلافيا براج، بينما يأمل أرسنال بعودة لاعبه في الوقت المناسب للمشاركة في ديربي شمال لندن أمام توتنهام في نهاية الشهر.



وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن جيوكيريس يعاني من مشكلة عضلية طفيفة، تعرض لها خلال الفوز على بيرنلي في نهاية الأسبوع، في حين يغيب مارتينيلي منذ إصابته بمشكلة عضلية خلال الفوز 1 - 0 على كريستال بالاس.



ويأمل أرسنال بعودة الثنائي في الوقت المناسب لمواجهة توتنهام هوتسبير في ملعب الإمارات يوم 23 نوفمبر.



وقد يعود كذلك مارتن أوديغارد وكاي هافرتز ونوني مادويكي في نفس التوقيت، لكن ميكيل أرتيتا، المدير الفني، قال، الأسبوع الماضي، إنه من الصعب الحكم على الإطار الزمني مع وجود أسبوعين من التوقف الدولي.



واعترف أرتيتا بقلقه قبل مباراة الثلاثاء في دوري الأبطال، والتي يغيب عنها جيوكيريس المنتقل للفريق في صفقة تقدر بـ 55 مليون جنيه استرليني، قادماً من سبورتنغ لشبونة.



وقال أرتيتا: «بالتأكيد لن يكون متاحاً، لم يتدرب مع الفريق اليوم، نحتاج لأن نجري له مزيداً من الفحوصات، خلال الأيام المقبلة لكي نفهم بشكل كامل وضع إصابته، لكن بالنسبة لهذه المباراة فهو ليس متاحاً».