هالاند.. «جوكر باتمان» يسقط في امتحان شوارع مانشستر



كما يثير رعب المدافعين وحراس المرمى في المباريات، فإن النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي قرر إثارة رعب الجمهور، واختار هالاند شخصية الجوكر العدو الأشهر لباتمان في سلسلة الأفلام الشهيرة ليظهر بها في شوارع مدينة مانشستر خلال الاحتفال بأعياد الهالووين.



وتنكر هالاند في زي الشخصية التي اشتهرت بإثارة الرعب والجريمة البشعة خلال سلسلة الأفلام العالمية.



وفي مقطع مصور، بدا هالاند أمام المرآة وهو يقول: «هذا المظهر مذهل».



وظهر نجم السيتي أيضاً في فيديو آخر وهو يضع اللمسات الأخيرة على مكياجه قبل أن يستعرض مهاراته الكروية متقمصاً شخصية الجوكر، قائلاً ضاحكاً: «حتى الجوكر يعرف كيف يلعب كرة القدم!».



ولكن يبدو أن تنكر هالاند لم يكن كافياً. حيث تعرف عليه المارة في شوارع مانشستر بسرعة.