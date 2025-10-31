ليفربول وسلوت.. سلسلة هزائم ومفاوضات لتمديد العقد



لا يشعر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالقلق سوى بشأن وضع حد لتراجع أداء فريقه المقلق، وسط تقارير عن توقيعه عقداً جديداً.



ويواجه المدرب الهولندي أول اختبار حقيقي في عهده مع ليفربول، حيث تلقى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أربع هزائم متتالية، ضمن سلسلة من ست هزائم في سبع مباريات بجميع المسابقات.



ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن سلوت يجري محادثات بشأن عقد جديد مع إدارة ليفربول، ولكن هذا ليس محور تركيزه على ما يبدو.



وعندما سئل عن احتمال تجديد عقده، قال قبل مباراة الفريق ضد أستون فيلا ضمن منافسات المرحلة التاسعة للدوري الإنجليزي، قال سلوت «لقد كان هذا آخر سؤال أتوقعه. تركيزي ينصب فقط في إعادة ليفربول إلى طريق الانتصارات، هذا هو جوابي الأول».



وأضاف مدرب ليفربول: «إجابتي الثانية هي أنه إذا كانت هناك مفاوضات بشأن تجديد العقد، فلن نتحدث عنها هنا أبداً. أول ما أفكر فيه هو الفوز مجدداً، هذا هو تركيزي الرئيسي».



وتثار الكثير من التكهنات بشأن حالة ليفربول، الذي لم يواجه أدنى صعوبة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسبب تراجع نتائجه بشكل حاد، بعدما استهل الموسم الحالي بتحقيق 7 انتصارات متتالية بكل المنافسات.



وشدد سلوت على أن فريقه قادر على اجتياز تلك الكبوة، حيث قال «أكثر ما يمنحني الثقة هو كفاءة اللاعبين».



وتابع: «يتعين علينا معالجة بعض الأمور الأخرى، ولكن إذا كنت أتحدث عما يتعين علينا تحسينه، فسيقول لي الناس إنني ألجأ إلى الأعذار. لذا ربما من الأفضل الآن أن نقول فقط إننا بحاجة لحل بعض الأشياء. ولكن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن التطرق إليها هذا الأسبوع أيضاً».



أكد سلوت «لا ينقصنا شيء. أنا سعيد تماماً بالفريق وبكل ما نملكه من كفاءة، ومقتنع تماماً باستراتيجيتنا وسياستنا».



وأوضح مدرب ليفربول: «لكن هذا يجعل المشكلة - إن جاز التعبير لقول ذلك - هي أن جميع اللاعبين لم يحصلوا على فترة إعداد مناسبة للموسم أو تعرضوا للإصابة».



وأشار سلوت «لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة مقارنة بالموسم الماضي لإبقاء جميع اللاعبين جاهزين وإذا لم يكن عدد قليل منهم متاحاً، فإن الأمر يعتمد كثيراً على نفس اللاعبين. ربما كنا أكثر حظاً في الموسم الماضي، والآن نعاني من سوء الحظ».



واستدرك بالقول: «لكن، لا أعذار لنتائجنا قبل أن يقول الناس هذا. اضطررنا لخوض العديد من المباريات خارج أرضنا مع يومين راحة فقط بينها، وكان ذلك سيشكل صعوبة على لاعبينا الموسم الماضي، وعلى اللاعبين الذين كانوا جاهزين طوال فترة الإعداد، لكن هذا لم يكن وضعنا».



واختتم سلوت تصريحاته قائلاً: «لا علاقة للأمر بالفريق، بل بكيفية تعاملنا مع الإصابات ومدى جاهزيتنا طوال الموسم».



ويتواصل غياب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، عن مباراة الفريق ضد أستون فيلا، بينما سيتم تقييم حالة رايان غرافينبيرخ قبل المباراة بعد عودته إلى التدريبات.