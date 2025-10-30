فودين يشن حملة قانونية لوقف مزاعم كاذبة حول وفاة ابنه وإصابة ابنته بالسرطان



استعان نجم كرة القدم الإنجليزي فيل فودين، بفريق من المحامين والمتخصصين في القانون، لملاحقة المتصيدين ومنتحلي الصفة، الذين نشروا أكاذيب تتعلق بأطفاله.



ولجأ فودين، نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، لهذه الحملة القانونية الواسعة، في محاولة لإزالة قصص وصور مزيفة من عدة منصات للتواصل الاجتماعي، والتي ادعت كذباً وفاة أحد أطفاله، وإصابة آخر بالسرطان.



وبدأت الأكاذيب في الظهور عبر منصة «فيسبوك»، حيث جرى الحديث بشكل غير صحيح عن وفاة الطفل الأكبر روني، البالغ من العمر ست سنوات، تزامناً مع ظهور منشور على حساب يحمل اسم «مشجع محب لمانشستر سيتي»، يحمل «اعترافاً كاذباً» من فيل فودين البالغ من العمر 25 عاماً، عن صغيرته ترو، البالغة من العمر أربع سنوات، يقول فيه: «ابنتي الصغيرة مصابة بالسرطان».



وتضمنت المنشورات العديد من القصص المفبركة، وصوراً مزيفة ومعدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر فيل وهو يبكي، ما زاد من بشاعة الافتراء.