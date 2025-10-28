ميكل أرتيتا: أرسنال يملك أسباباً وجيهة للإيمان بإمكاناته



أكد ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، في مؤتمر صحافي قبل مباراة أرسنال وبرايتون في كأس الرابطة أنه سعيد بترشح أرسنال للحصول على الألقاب، وأضاف: «عندما يشعر جمهورنا بالحماس ويرى أن الفريق يقدم أداءً تنافسياً ثابتاً تكون هناك أسباب وجيهة للإيمان بإمكاناتنا، وهذا هو الأهم، فإذا كنت تريد الفوز بالألقاب الكبرى فعليك أن تغرس هذا الشعور داخل الفريق والنادي ومحيطه. نحن في موقع جيد حالياً، لكننا ندرك في الوقت نفسه مدى صعوبة كل مباراة، وإن الموسم ما زال في بدايته».



وعن مواجهة زميله السابق داني ويلبك، نجم برايتون، مضى أرتيتا: «أنا سعيد جداً لرؤية داني ويلبك من جديد فقد كنا زميلين في الفريق وأعرف جيداً مسيرته بما فيها من لحظات جيدة وصعبة، ما يقدمه حالياً أمر رائع حقاً، والأمر نفسه ينطبق على برايتون والمدرب فابيان (هورزلر) والجهاز الفني، فالعمل المتواصل الذي يقومون به في النادي مذهل، أعتقد أن فابيان أضاف شيئاً مختلفاً للفريق وقد أعدّه بشكل مميز، من الصعب جداً الفوز عليهم وقد رأينا نتائجهم أمام الفرق الكبرى، لذا نحن نتوقع مباراة صعبة للغاية، بلا شك».